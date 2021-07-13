Ринне прокомментировал решение завершить карьеру

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал завершение карьеры.
«Более 15 лет я переживал великолепное путешествие с «Нэшвилл Предаторз», которое изменило мою жизнь. Я побывал в местах, в которых никогда не мечтал оказаться, и получил больше, чем мог надеяться. Решение не было простым, но я знаю, что оно правильное и совершается в верный момент.
Я объявляю о завершении карьеры и выражаю благодарность своим родителям, сёстрам, невесте Эрике, каждому члену «Предаторз» – менеджменту, тренерам и сотрудникам, – а также партнёрам и тренерам, которые работали со мной в молодости в Финляндии. И, конечно, я благодарен жителям Нэшвилла. Каждый из вас помог мне стать человеком и отцом, которым я являюсь сейчас
«Нэшвилл» стал моим домом, я пытался сделать его лучшим местом по сравнению с тем, когда я сюда приехал. Со временем я понял, что означает этот клуб, что это семья. Я буду ценить эти воспоминания и дружбу всю оставшуюся жизнь», – цитирует Ринне официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 13 июля 2021
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