Гилмор: не терпится познакомиться с новичками ЦСКА и поработать с ними

Защитник ЦСКА Джон Гилмор поделился эмоциями от продления контракта с ЦСКА.
«Я очень счастлив подписанию контракта с ЦСКА. Я просто буду очень рад вернуться в Москву и начать работу с командой. Я прилечу в столицу России, как только получу визу, думаю, что уже скоро, чуть позже в июле.
Действительно, состав несколько изменился. Но думаю, что мы станем только сильнее. Мне не терпится познакомиться с ребятами и поработать с ними. Уверен, что это будет отличный год.
Цели? Если говорить о личных, то это – помогать команде побеждать. Мы хотим выигрывать в каждом матче и завоевать Кубок Гагарина.
Отпуск? На самом деле, я давно тренируюсь, как на льду, так и вне льда. Скоро сборы, занимаюсь, чтобы быть к ним готовым. И, конечно, провожу время со своей семьёй, близкими и друзьями», – цитирует Гилмора официальный сайт ЦСКА.
- 13 июля 2021
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