«Колорадо» и капитан команды Ландеског не близки к сделке по продлению контракта

«Колорадо Эвеланш» ещё не договорился о новом контракте с капитаном команды Габриэлем Ландескогом.
«Мне сказали, что пока стороны даже не близки к сделке. Согласно источникам, позиция «Колорадо» должна существенно измениться, иначе Ландеског выйдет на рынок свободных агентов.
Да, нет сомнений, что это начало процесса. Но позиции сторон выглядят не очень сильными», – цитирует инсайдера TSN Даррена Дрегера The Score.
Напомним, что у капитана «Колорадо» подходит к концу 7-летний контракт с кэпхитом $ 5,57 млн.
Хоккеист может стать неограниченно свободным агентом 28 июля.
В 2011 году Ландеског был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ под общим вторым номером.
В прошедшем сезоне форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 очка (20+32), в плей-офф на счету игрока 13 очков (4+9) в 10 встречах.
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