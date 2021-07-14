Пашков назвал причину, по которой московское «Динамо» не проходит далеко в плей-офф

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о выступлении московского «Динамо».
«На фоне обсуждения кризиса в российском футболе мы не должны упустить и хоккейные проблемы. Можем увидеть их на примере родного для меня московского «Динамо», которое в последние годы держится на первых двух пятерках, а за ними – пустота.
На мой взгляд, главная причина того, что бело-голубые не пошли далеко в плей-офф – третьи и четвёртые звенья, которые своими амбициями, азартом, энергией должны тащить за собой молодые воспитанники клуба. Но, к сожалению, штаб Владимира Крикунова не сработал именно с молодежью – отсюда лишь средний итоговый результат при большом клубном потенциале и такой звезде, как Вадим Шипачев.
Как изменить ситуацию? Судя по последним событиям, она меняется. С интересом следил за молодёжным лагерем «Динамо» – пусть даже он был неофициальным. В прошедшем сезоне наша команда МХЛ совершила прорыв, в очень хорошем стиле завоевала Кубок Харламова. То, что тренеры главной команды с трибун смогли посмотреть за 30 лучшими юниорами, увидеть, кто близок к основе, а кому придется подождать –очень важный момент», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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