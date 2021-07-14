Ринне: я начинал карьеру, играя мальчишкой на улице, а потом попал в НХЛ. Невероятно

Завершивший карьеру экс-голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поблагодарил семью и партнёров.
«Я начинал карьеру, играя мальчишкой в хоккей на улице с друзьями, а потом попал в НХЛ. Невероятная история. Для этого нужно, чтобы удача была на твоей стороне. Думаю, что так оно и было. Меня окружали замечательные люди, у меня отличная семья, так что я благодарен судьбе за это. Эта команда дала мне шанс, здесь я вырос, завёл свою семью, что намного важнее хоккея. И я всегда буду признателен за это. Я постоянно чувствовал, что меня тут ценят и любят», – цитирует Ринне официальный сайт НХЛ на русском языке.
Ринне провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Предаторз», где дебютировал в 2005 году. Всего на его счету 683 матча, в которых он отражал 91,7% бросков, пропуская в среднем за матч 2,43 шайбы.
В прошедшем сезоне 38-летний финский голкипер стал обладателем индивидуальной награды «Кинг Клэнси Трофи» — это приз, ежегодно вручаемый игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.
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