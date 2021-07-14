«Нэшвилл» может не защитить Дюшейна перед драфтом расширения НХЛ

Инсайдер Пьер Лебрюн поделился мнегием о ситуации с форвардом «Нэшвилл Предаторз» Мэттом Дюшейном перед драфтом расширения «Сиэтл Кракен».



«Растёт ощущение, что «Нэшвилл» может не защитить Дюшейна. У него еще пять лет по контракту с кэпхитом $ 8 млн», – написал Лебрюн в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что генменеджер «Предаторс» Дэвид Пойл говорил, что хотел бы заключить с «Сиэтлом» сделку, чтобы новый клуб забрал у «Предаторс» определенного хоккеиста.

В прошедшем сезоне НХЛ нападающий провёл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 очков: забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста три очка (1+2) в шести встречах.

Напомним, что драфт расширения состоится 21 июля.