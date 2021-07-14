Источник: «Ак Барс» планирует расстаться с Мёрфи и Любимовым

Казанский «Ак Барс» планирует расстаться с защитником Тревором Мёрфи и нападающим Романом Любимовым, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Казанский клуб после увольнения генменеджера Рафика Якубова начал изменения в составе.
Как сообщает источник, «барсы» планируют расстаться с нападающим Романом Любимовым, который в прошлом сезоне побил антирекорды по показателю полезности в «Спартаке» («-17») и получил работу в «Ак Барсе», а также с канадским защитником Тревором Мёрфи, выменянном из «Куньлуня».
Напомним, Любимова по итогам прошлого сезона переподписывал в «Ак Барс» именно Якубов незадолго до своего увольнения. Окончательное решение относительно будущего обоих хоккеистов будет принимать новый генменеджер «барсов» Марат Валиуллин.
Также сообщается, что в случае, если нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов всё же сменит команду и отправится в столицу Татарстана, лишнее место в платёжке казанцам точно не помешает.
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