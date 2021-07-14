«Сибирь» продлила контракт с Демидовым
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Новосибирская «Сибирь» продлила контракт с защитником Николаем Демидовым, сообщает официальный сайт команды. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
Демидов выступает за «Сибирь» с сезона-2017/2018. В прошедшем чемпионате защитник провёл 22 матча в регулярке и набрал два очка (1+1).
Ранее игрок выступал за московский «Спартак», «СКА-1946», «Сибирских Снайперов», и «Ермак».
По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги –2020/2021 «Сибирь» набрала 59 очков в 60 встречах и заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.
Напомним, в первом матче клуб из Новосибирска сыграет в гостях с «Трактором» 3 сентября. Впервые в сезоне «Сибирь» встретится дома 13 сентября с череповецкой «Северсталью».
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