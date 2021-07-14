Канадец Кристиан Томас подписал контракт с «Барысом»
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Канадский нападающий Кристиан Томас заключил контракт с «Барысом», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.
В прошедшем сезоне хоккеист выступал в финском клубе «Куку» и провёл 32 матча в регулярном чемпионате, где набрал 23 очка: забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету игрока два гола в двух матчах.
Канадец уже выступал в России: в сезонах 2018/2019 и 2019/2020 хоккеист играл за челябинский «Трактор». Всего в КХЛ он провёл 59 матчей с учётом плей-офф и набрал 23 очка (12+11).
Также форвард имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Аризоны Койотс» и «Монреаль Канадиенс».
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