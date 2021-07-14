Метсола: я хочу кубок! Поэтому и перешёл в «Салават»

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола рассказал, как провёл отпуск, и поделился ожиданиями от нового сезона.
«Чувствую себя великолепно. Это был продолжительный перерыв, который был мне нужен, чтобы перезарядиться и снова приступить к тренировкам.
В отпуске просто отдыхал в летнем доме. В июне в Финляндии была отличная погода, +30 градусов, поэтому много купался. Вместе с семьей ездили к Тему Хартикайнену в Куопио, и было еще несколько путешествий, но все внутри Финляндии.
Форма сейчас? Увидим на льду. Я катался три раза перед тем как приехать.
Мы будем работать с новым тренером вратарей, и мне интересно, как он строит тренировочный процесс и какой это даст результат. С нетерпением жду этого. Это отличная возможность улучшить свою игру. Несмотря на то, что я становлюсь старше, я хочу быть лучше.
Венсан Риндо? После того, как он подписал контракт с клубом, у нас был телефонный разговор о многих вещах.
Ожидания? Я хочу кубок! Поэтому я и перешёл в «Салават». В прошлом сезоне у нас был отличный шанс для этого, но нам не удалось победить. Думаю, в этом году у нас снова есть прекрасная возможность для победы», – цитирует Метсолу официальный сайт уфимцев.
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