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Патрик Рыбар: конечно, я следил за КХЛ. Тут много игроков с мировым именем

Патрик Рыбар: конечно, я следил за КХЛ. Тут много игроков с мировым именем
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Новичок минского «Динамо» Патрик Рыбар рассказал о переходе в минский клуб.

«Конечно, я следил за КХЛ. Так или иначе, будешь в курсе новостей одной из самых сильных лиг мира. В КХЛ много хоккеистов с мировым именем. Тут играют в быстрый и умный хоккей. Возможно, мне придётся немного изменить свой стиль игры. С нетерпением жду, когда попробую себя на этом уровне.

В отпуске работал в зале, также проводил занятия на льду, в том числе с тренером вратарей. Чувствую себя хорошо. Начал тренировки уже через неделю после окончания сезона, который получился очень трудным из-за пандемии коронавируса. Хочется подготовиться как можно лучше.

С генеральным менеджером обсудили мою роль в команде и многие другие вопросы, почувствовал профессиональный подход. Также знаю, что Крэйг Вудкрофт сильный тренер, который помогает командам добиваться результата, а игрокам – улучшать свои игровые качества. Успел познакомиться с ребятами, в команде хорошо приняли», – цитирует Рыбара официальный сайт «Динамо».

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