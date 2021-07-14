Да Коста: уверен, это будет отличный год для «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста поделился эмоциями от возвращения в клуб из Екатеринбурга.

«Я рад вернуться, мне нравится город. Отличный хоккейный клуб, потрясающие фанаты и я рад вернуться.



Сегодня буду отдыхать, потому что летел поздно ночью. Потом у меня медосмотр, тесты и старт сборов.



Сборы в России всегда достаточно сложные, но мы профессионалы. Я готов к нагрузкам.



Не могу дождаться встречи с болельщиками, надеюсь, они смогут заполнить трибуны полностью и будут нас поддерживать. Уверен, это будет отличный год для нас», – сказал Да Коста в интервью на YouTube-канале «Автомобилиста».

Француз выступал в составе «Автомобилиста» в сезоне-2018/2019. В регулярном сезоне набрал 48 очков (22+26) в 58 матчах, в плей-офф в восьми матчах набрал 3 очка (1+2).



Последним клубом Да Косты является казанский «Ак Барс». В сезоне-2020/2021 в 52 матчах регулярного сезона набрал 57 очков (27+30) и вошёл в пятёрку лучших бомбардиров сезона. В плей-офф провёл 10 встреч, в которых набрал 4 очка (1+3).



Также Да Коста выступал в КХЛ за ЦСКА (2014—2017) и ярославский «Локомотив» (2019—2020). 31-летний нападающий в период с 2011 по 2014 год являлся игроком клуба НХЛ «Оттава Сенаторз».