Борис Михайлов отреагировал на назначение Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов поделился мнением о назначении Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.

«Наблюдательный совет решил поблагодарить Игоря Никитина за работу и назначить Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА. Как происходило заседание? Обойдёмся без подробностей. Могу лишь сказать, что мы проголосовали «за» — на этом всё.



Назначение Фёдорова — это грамотное и взвешенное решение. Сергей — очень опытный: много выступал на разных уровнях, знает команду изнутри, выполнял некоторые задания внутри клуба. Да что тут говорить — человек с огромным авторитетом, да и просто выдающийся хоккеист», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.