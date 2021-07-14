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С. Фёдоров: как патриот ЦСКА, не мог отказаться. Это новый вызов, к которому я готов

С. Фёдоров: как патриот ЦСКА, не мог отказаться. Это новый вызов, к которому я готов
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Новый тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями после своего назначения.

«Я в клубе и с командой с 2012 года в разных ролях: в качестве генерального менеджера, главного менеджера по селекции, был активным членом наблюдательного совета. Кроме того, всё это время участвовал в тренировочном процессе, выходил с ребятами на лёд, работал с ними. Команда на будущий сезон сформирована. Тренерский штаб сохраняется. Нам всем и лично мне есть что доказывать. Перед нами поставлены чёткие задачи.

Безусловно, для меня это назначение — неожиданная новость. Но это новый вызов, к которому я готов. Как профессиональный спортсмен, патриот ЦСКА, я не мог отказаться. Я не привык отступать», — приводит слова Фёдорова «Р-Спорт».

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