Защитник «Калгари» Нестеров подпишет контракт на год с ЦСКА
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Московский ЦСКА и защитник Никита Нестеров договорились о подписании контракта, сообщается на официальном сайте армейцев.
Отмечается, что срок соглашения с 28-летним хоккеистом, которое будет подписано в ближайшее время, составит один год.
Напомним, Нестеров выступал за армейский клуб с 2017 по 2020 год. Всего игрок обороны провёл за ЦСКА 181 матч в Континентальной хоккейной лиге, набрав 79 (17+62) очков при показателе полезности «+51» и выиграв Кубок Гагарина в 2019 году. Кроме того, в составе сборной России хоккеист в 2018 году выиграл золотые медали Олимпийских игр.
Прошлый сезон Никита Нестеров отыграл в Национальной хоккейной лиге в составе «Калгари Флэймз», набрав 4 (0+4) очка в 38 матчах.
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