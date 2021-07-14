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«Сиэтл» может забрать Скиннера на драфте. Он получает $ 9 млн, на его счету 14 очков

«Сиэтл» может забрать Скиннера на драфте. Он получает $ 9 млн, на его счету 14 очков
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Нападающий Джефф Скиннер готов покинуть команду Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз», сообщил обозреватель The Athletic Джон Вогл на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что перед драфтом расширения для «Сиэтл Кракен» 29-летний канадец отказался от пункта в контракте, запрещающего перемещение.

Таким образом, «клинки» не обязаны включать его в список игроков, которые будут защищены от «Кракен».

Контракт Джеффа Скиннера с зарплатой $ 9 млн в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

В прошедшем сезоне канадский нападающий принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач, суммарно набрав 14 очков.

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