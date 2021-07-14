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Бывший главный тренер СКА Занатта возглавит Китай и «Куньлунь», Ковалёв войдёт в штаб

Бывший главный тренер СКА Занатта возглавит Китай и «Куньлунь», Ковалёв войдёт в штаб
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«Куньлунь Ред Стар» назначит Айвана Занатту на пост главного тренера команды. 60-летний специалист также возглавит сборную Китая на Олимпиаде-2022.

«Китайская федерация определилась с тренерским штабом национальной команды на предстоящий сезон.

Главным тренером будет Айван Занатта, помогать ему будут Алексей Ковалёв, Клейтон Беддоуз и тренер вратарей Яри Каарела.

Этот же штаб, соответственно, будет работать и с клубом КХЛ «Куньлунь», на основе которого будет сформирован состав сборной Китая на домашней Олимпиаде», — приводит слова источника «Р-Спорт».

В 2010 году Занатта стал главным тренером СКА, а через полгода был отправлен в отставку. В сезоне-2017/2018 он работал помощником главного тренера в «Сочи».

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