«Флорида» не просила Яндла снять запрет на обмен. У него двухлетний контракт на $ 12,7 млн

«Флорида Пантерз» не обращалась к защитнику Кейту Яндлу с просьбой снять запрет на обмен, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Таким образом, клуб должен будет защитить 34-летнего американца на драфте расширения.



Контракт Яндла с кэпхитом в $ 6,35 млн рассчитан ещё на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Кит провёл 56 матчей и набрал 27 (3+24) очков. В плей-офф на его счету две результативные передачи в трёх встречах.

Напомним, в конце апреля защитник «Флориды» Кейт Яндл провёл 915-й матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд, сыграв с «Каролиной Харрикейнз». Он обошёл по этому показателю Гарри Ангера и вышел на чистое второе место. Впереди располагается только рекордсмен Дуг Джарвис (964 матча в 1975-1987 годах).