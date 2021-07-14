«Разочарован таким исходом». Капитан «Колорадо» — о неудачных переговорах по контракту

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског подтвердил слухи о тупиковой ситуации с новым контрактом.
«Я не могу не быть честным с вами насчёт того, что немного разочарован тем, что мы, зайдя так далеко, приблизились к такому исходу.
Посмотрим, что произойдёт. Я всё ещё надеюсь, что мы сможем о чём-то договориться и прийти к соглашению. Но если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы это было сделано 8-10 месяцев назад», — приводит слова Ландескога The Athletic.
Отмечается, что 28-летний Ландеског 28 июля собирается объявить о том, что стал неограниченным свободным агентом.
Ранее стало известно, что «Колорадо» ещё не договорился о новом контракте с капитаном команды и что стороны «даже не близки к сделке».
Напомним, что у капитана «Колорадо» подходит к концу 7-летний контракт с кэпхитом $ 5,57 млн. Хоккеист может стать неограниченно свободным агентом 28 июля.
В 2011 году Ландеског был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ под общим вторым номером. В прошедшем сезоне форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 очка (20+32), в плей-офф на счету игрока 13 очков (4+9) в 10 встречах.
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