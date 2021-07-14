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Форвард «Торонто» Хайман может стать свободным агентом. У него 33 очка в сезоне

Форвард «Торонто» Хайман может стать свободным агентом. У него 33 очка в сезоне
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Нападающий Зак Хайман может покинуть «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает обозреватель TSN Пьер ЛеБрюн на своей странице в «Твиттере».

Высока вероятность, что 28 июля хоккеист выйдет на рынок свободных агентов.

Клуб и 29-летний игрок пока что не могут договориться о подписании нового контракта. По текущему соглашению кэпхит Хаймана составляет $ 2,25 млн в год.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял первое место в таблице Северного дивизиона. «Кленовые листья» вылетели в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, уступив будущему финалисту — «Монреаль Канадиенс».

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