Форвард «Торонто» Хайман может стать свободным агентом. У него 33 очка в сезоне

Нападающий Зак Хайман может покинуть «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает обозреватель TSN Пьер ЛеБрюн на своей странице в «Твиттере».



Высока вероятность, что 28 июля хоккеист выйдет на рынок свободных агентов.



Клуб и 29-летний игрок пока что не могут договориться о подписании нового контракта. По текущему соглашению кэпхит Хаймана составляет $ 2,25 млн в год.



В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял первое место в таблице Северного дивизиона. «Кленовые листья» вылетели в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, уступив будущему финалисту — «Монреаль Канадиенс».