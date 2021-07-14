Павлович заключил пробный контракт с «Динамо» Мн. Будущий сезон — 11-й для него за минчан

Александр Павлович и Александр Когалев подписали пробные соглашения с минским «Динамо», сообщается в телеграм-канале клуба.

Предстоящий чемпионат может стать для 33-летнего Павловича 11-м в джерси «зубров».



Большую часть прошедшего сезона форвард пропустил из-за повреждения. На его счету 10 матчей без набранных очков. Всего в КХЛ нападающий сыграл 337 встреч, набрав 67 (33+34) очков.

27-летний Когалев в минувшем сезоне провёл 28 матчей в КХЛ за «Динамо», набрал 3 (1+2) очка.



В ходе регулярки форвард был командирован в «Юность-Минск», где в общей сложности сыграл в 16 встречах, набрал 16 (4+12) очков при показателе полезности "+5" и стал чемпионом Беларуси.



Всего в КХЛ Когалев сыграл 127 матчей, набрав 20 (10+10) очков.