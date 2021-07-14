Р. Ротенберг прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА
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Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера московского ЦСКА.
«Хотел бы поздравить Сергея Фёдорова с назначением на пост главного тренера ЦСКА. Это великий игрок, на которого равнялись все современные хоккеисты, один из лучших нападающих в истории нашего хоккея.
У него огромный хоккейный опыт, он давно работает в клубе, много лет следил за развитием команды, участвовал в тренировочном процессе.
Мне посчастливилось с ним работать некоторое время, например, мы пересекались в юниорской сборной России. Желаю Сергею удачи на ответственной работе», — приводит слова Романа Ротенберга «Р-Спорт».
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