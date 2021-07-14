Маскот «Предаторз» — о завершении карьеры Ринне: Нэшвилл — хоккейный город благодаря Пекке

Маскот «Нэшвилл Предаторз» Гнэш на своей странице в «Твиттере» прокомментировал завершение карьеры вратаря «Предс» Пекки Ринне.

«Нэшвилл — хоккейный город благодаря Пекке. Смэшвилл (прозвище «Предаторз». — Прим. «Чемпионата») является Смэшвиллом благодаря Пекке. Не думаю, что франшиза может быть обязана больше одному игроку. Мы любим тебя, Пекс», — говорится в сообщении.

Ринне в сезоне-2020/2021 сыграл 24 матча. На его счету 10 побед при 90,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.84. Он провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Предаторз», где дебютировал в 2005 году. Всего на его счету 683 матча, в которых он отражал 91,7% бросков, пропуская в среднем за матч 2,43 шайбы.



В прошедшем сезоне 38-летний финский голкипер стал обладателем индивидуальной награды «Кинг Клэнси Трофи» — это приз, ежегодно вручаемый игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.