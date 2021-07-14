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Генменеджер «Миннесоты»: не боимся продолжать разговор с агентом Капризова и не торопиться

Генменеджер «Миннесоты»: не боимся продолжать разговор с агентом Капризова и не торопиться
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал ситуацию с переподписанием контрактов нападающих Кирилла Капризова и Кевина Фиалы.

Он сообщил, что большая часть свободных денег — $ 15,9 — должна пойти ограниченно свободным агентам Кириллу Капризову и Кевину Фиале. Герин ясно дал понять, что выкуп контрактов Зака Паризе и Райана Сутера не означает, что на переподписания будут брошены дополнительные деньги.

Генеральный менеджер «Уайлд» охарактеризовал свои переговоры с агентом Капризова на прошлой неделе как «хорошие разговоры».

«Но это не значит, что мы сегодня вечером заключаем сделку. Но просто факт, что диалог открыт. Мы не боимся продолжать разговор и не торопиться. Вот как это происходит. С Кевином мы начали переговоры примерно 10 дней назад. В начале процесса, но мы уже начали», — приводит слова Герина The Athletic.

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