Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Боумэн оценил шансы Фёдорова на успех в ЦСКА

Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Боумэн оценил шансы Фёдорова на успех в ЦСКА
Комментарии

Скотти Боумэн, девятикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера клубов НХЛ, прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.

«Я очень рад за него. Он был потрясающим игроком, у него есть хорошее понимание хоккея, так что я думаю, что у него хорошо получится.

Думаю, он поймёт, что вокруг него есть люди, которые могут ему помочь начать тренерскую карьеру.

У него хорошая репутация, он отличный человек, и, думаю, игроки будут уважать его.

Насколько он может стать успешным в этой роли? Главному тренеру нужен талант. Поэтому если ты был хорошим игроком, я думаю, что ты будешь неплохим тренером, потому что ты знаешь, что необходимо, чтобы побеждать», — приводит слова Боумэна ТАСС.

Сенсационное решение ЦСКА! Что стоит за отставкой Никитина с должности главного тренера? Сенсационное решение ЦСКА! Что стоит за отставкой Никитина с должности главного тренера?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021