Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Боумэн оценил шансы Фёдорова на успех в ЦСКА
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Скотти Боумэн, девятикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера клубов НХЛ, прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.
«Я очень рад за него. Он был потрясающим игроком, у него есть хорошее понимание хоккея, так что я думаю, что у него хорошо получится.
Думаю, он поймёт, что вокруг него есть люди, которые могут ему помочь начать тренерскую карьеру.
У него хорошая репутация, он отличный человек, и, думаю, игроки будут уважать его.
Насколько он может стать успешным в этой роли? Главному тренеру нужен талант. Поэтому если ты был хорошим игроком, я думаю, что ты будешь неплохим тренером, потому что ты знаешь, что необходимо, чтобы побеждать», — приводит слова Боумэна ТАСС.
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