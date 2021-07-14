Сергей Фёдоров рассказал, какой хоккей будет ставить в ЦСКА

Сергей Фёдоров ответил на вопросы после назначения на пост главного тренера ЦСКА.
«Неожиданно, но приятно. Это новый вызов. Можно сказать, другая веха.
Я хотел бы поблагодарить тренерский штаб. Отдельно — Игоря Никитина за проделанную работу, особенно в последние три года. Мы были очень хорошей командой. Я надеюсь, что мне удастся дополнить сделанное и привнести в игру нашей команды что-то такое, что позволит нам добиться желанного результата. А это победа в Кубке Гагарина.
Совпадают ли мои амбиции с амбициями клуба, который всегда хочет быть первым? Это прекрасный вызов! Наверное, если бы мои амбиции и амбиции клуба не совпадали, такого бы не случилось.
Решение было принято. Я горжусь, благодарю за доверие. И надеюсь, что принесу максимальную пользу в достижении клубных целей.
Насколько будет меняться план предсезонной подготовки? Будут проведены консультации и беседы с тренерским корпусом. Будут намечены определённые цели. Я должен войти в курс. Но предварительно могу сказать, что больших изменений быть не должно.
А дальше, конечно, будут намечены планы. И, возможно, корректировки. Но это не станет каким-то генеральным изменением в планах подготовки команды к сезону.
Каким будет хоккей ЦСКА при Сергее Фёдорове? Хоккей будет и должен быть цээсковским. Он должен быть азартным, быстрым. Соперник должен чувствовать везде давление, на всех точках площадки. С шайбой мы или без шайбы», — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».
- 14 июля 2021
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