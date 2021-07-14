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Форвард «Калгари» Лучич отказался от пункта о запрете на обмены перед драфтом «Сиэтла»

Форвард «Калгари» Лучич отказался от пункта о запрете на обмены перед драфтом «Сиэтла»
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Нападающий «Калгари Флэймз» Милан Лучич отказался от пункта в контракте о запрете на перемещения перед драфтом расширения, чтобы клуб не был обязан его защищать, сообщает CapFriendly.

Контракт 33-летнего Лучича с «Калгари» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Кэпхит — $ 6 млн.

В прошлом сезоне Лучич принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач.

Драфт расширения НХЛ состоится 21 июля. Новичок лиги, «Сиэтл Кракен» выберет по одному незащищенному игроку из 30 клубов НХЛ — всех, кроме «Вегас Голден Найтс».

Напомним, в июле 2019 года «Калгари Флеймз» и «Эдмонтон Ойлерз» совершили обмен хоккеистами. Милан Лучич продолжил карьеру в «Флэймз», а Джеймс Нил — в «Ойлерз». Также «Калгари» получил условный выбор в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги в 2020 году.

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