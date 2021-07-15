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«Питтсбург» продлил контракт с латвийцем Теодором Блюгерсом

«Питтсбург» продлил контракт с латвийцем Теодором Блюгерсом
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Пресс-служба клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте опубликовала информацию о продлении контракта с 26-летним латвийским центральным форвардом Теодором Блюгерсом.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2022/2023. Согласно этому контракту Блюгерс будет зарабатывать $ 2,2 млн в год ($4,4 млн общая сумма).

«Тедди зарекомендовал себя как универсальный двусторонний центровой, а также как надёжный игрок в меньшинстве. Он ценный игрок для нашей команды», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл.

В минувшем регулярном чемпионате Блюгерс принял участие в 43 встречах, в которых ему удалось набрать 22 (7+15) очка при показателе полезности «+10». В плей-офф сезона-2020/2021 он провё 11 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой при коэффициенте полезности «-3».

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