Харламов: Фёдоров — уникальный человек, который трижды выигрывал Кубок Стэнли

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.
«Поздравляю Сергея Викторовича с назначением на должность главного тренера одного из сильнейших клубов нашей страны! У нас давно сложились с ним дружеские отношения, знаю его как настоящего профессионала. Это уникальный человек в нашем хоккее, который трижды поднимал над головой Кубок Стенли, три раза выигрывал чемпионаты мира, два раза становился призёром Олимпийских игр.
Немаловажно, что Сергей Викторович несколько лет работал в ЦСКА генеральным менеджером и знает армейский клуб изнутри. В последние годы он уделял большое внимание развитию юношеского хоккея в нашей стране. Уверен, что такой колоссальный хоккейный и управленческий опыт поможет Сергею Викторовичу добиться успехов и в новом для себя качестве. Желаю ему удачи!» — цитирует Харламова официальный сайт «Торпедо».
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