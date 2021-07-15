Харламов: Фёдоров — уникальный человек, который трижды выигрывал Кубок Стэнли

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.



«Поздравляю Сергея Викторовича с назначением на должность главного тренера одного из сильнейших клубов нашей страны! У нас давно сложились с ним дружеские отношения, знаю его как настоящего профессионала. Это уникальный человек в нашем хоккее, который трижды поднимал над головой Кубок Стенли, три раза выигрывал чемпионаты мира, два раза становился призёром Олимпийских игр.

Немаловажно, что Сергей Викторович несколько лет работал в ЦСКА генеральным менеджером и знает армейский клуб изнутри. В последние годы он уделял большое внимание развитию юношеского хоккея в нашей стране. Уверен, что такой колоссальный хоккейный и управленческий опыт поможет Сергею Викторовичу добиться успехов и в новом для себя качестве. Желаю ему удачи!» — цитирует Харламова официальный сайт «Торпедо».