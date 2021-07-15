«Ак Барс» отдал в аренду «Адмиралу» Фазылзянова, с которым продлил контракт на два года

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о том, что клуб отдал в аренду защитника Камиля Фазылзянова, с которым клуб продлил контракт на два года.

«С Камилем Фазылзяновым велись долгие переговоры по поводу нового контракта. Мы продлили с ним соглашение и отдали в аренду «Адмиралу» из Владивостока», — цитирует Валиуллина «РИА Новости».

В прошлом сезоне защитник выступал не только за «Ак Барс», но и за фарм-клуб казанцев — «Барс», выступающий в Высшей хоккейной лиге.

В сезоне-2020/2021 КХЛ Фазылзянов провёл 14 матчей в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу. В ВХЛ на счету игрока 26 матчей в регулярке, где он набрал 10 очков: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач, а также одна передача в шести встречах плей-офф.