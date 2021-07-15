Квартальнов: позвонил Никитину, поддержал его. Буду рад, если он возглавит сборную России

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением об уходе тренера Игоря Никитина из московского ЦСКА.



«Уход Никитина не был сюрпризом. Я позвонил, поддержал его. Это очень крутой тренер, топ-тренер. У него дальше всё будет хорошо. Буду рад, если он возглавит сборную России», — цитирует Квартальнова «РИА Новости».

Напомним, 14 июля Сергей Фёдоров сменил на посту главного тренера ЦСКА Игоря Никитина. Генеральный директор армейцев Игорь Есмантович сообщал, что клуб неудовлетворён результатом команды в сезоне-2020/2021.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в финале уступил омскому «Авангарду» в шести матчах.