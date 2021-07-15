Нападающий Кирилл Воронин продлил контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт минчан. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.
Напомним, хоккеист выступает за клуб из Минска с прошлого сезона.
В прошедшем сезоне КХЛ Воронин провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 12 очков: забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач. В плей-офф на счету игрока один гол в пяти встречах.
Всего в КХЛ Воронин сыграл 281 матч, заработав 82 балла (31+51).
Напомним, ранее хоккеист выступал за «Локомотив», «Рязань», «Сокол», «Адмирал», «Сахалин», «Медвешчак» и «Южный Урал».
По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило петербургскому СКА в пяти матчах.
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