Теэму Хартикайнен: буду счастлив, если смогу провести ещё один такой же чемпионат

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен рассказал о том, как провёл отпуск.



«Отпуск прошёл отлично. Удалось отдохнуть и расслабиться: в Финляндии была прекрасная погода, много рыбачил, играл в паддл-теннис — так что это был идеальный отпуск. Но пришло время снова вернуться на лёд и снова играть в хоккей.



Самочувствие хорошее, готов к работе. У нас есть несколько месяцев перед матчами чемпионата, так что сейчас, как обычно, наступает время трудиться. Я думаю, каждый голоден до победы и хочет добраться до финальных матчей за Кубок Гагарина. Это наша главная цель, которой мы хотим достичь. Будет сложно, но мы приложим все силы, чтобы добиться этого.



Личных задач у меня нет и я больше не считаю очки. Главное — сохранить игровой уровень, на котором я провёл прошлый сезон. Буду счастлив, если смогу провести ещё один такой же чемпионат», — цитирует Хартикайнена официальный сайт «Салавата».