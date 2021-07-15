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Теэму Хартикайнен: буду счастлив, если смогу провести ещё один такой же чемпионат

Теэму Хартикайнен: буду счастлив, если смогу провести ещё один такой же чемпионат
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Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен рассказал о том, как провёл отпуск.

«Отпуск прошёл отлично. Удалось отдохнуть и расслабиться: в Финляндии была прекрасная погода, много рыбачил, играл в паддл-теннис — так что это был идеальный отпуск. Но пришло время снова вернуться на лёд и снова играть в хоккей.

Самочувствие хорошее, готов к работе. У нас есть несколько месяцев перед матчами чемпионата, так что сейчас, как обычно, наступает время трудиться. Я думаю, каждый голоден до победы и хочет добраться до финальных матчей за Кубок Гагарина. Это наша главная цель, которой мы хотим достичь. Будет сложно, но мы приложим все силы, чтобы добиться этого.

Личных задач у меня нет и я больше не считаю очки. Главное — сохранить игровой уровень, на котором я провёл прошлый сезон. Буду счастлив, если смогу провести ещё один такой же чемпионат», — цитирует Хартикайнена официальный сайт «Салавата».

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