Экс-форвард «Сибири» Руохомаа подписал контракт с «Лександом»

Нападающий Микаэль Руохомаа подписал контракт с «Лександом». Соглашение с форвардом рассчитано на два года.



«Микаэль провёл сильные сезоны в КХЛ и долгое время выступал на высоком уровне. Его сильные стороны заключаются в его отличной игре и навыках передачи. Он также сильный хоккеист. Руохомаа будет помогать нам в игре с шайбой на всей площадке. Будет радостно развивать его и помогать делать дальнейшие шаги в его хоккейной карьере вместе с нами», — цитирует гендиректора «Лександа» Томаса Йоханссона официальный сайт клуба.



Последние два года нападающий выступал за новосибирскую «Сибирь». В прошлом сезоне форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 39 очков: забросил девять шайб и отдал 30 результативных передач.



Ранее форвард также выступал в КХЛ за «Нефтехимик».