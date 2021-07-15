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Экс-форвард «Сибири» Руохомаа подписал контракт с «Лександом»

Экс-форвард «Сибири» Руохомаа подписал контракт с «Лександом»
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Нападающий Микаэль Руохомаа подписал контракт с «Лександом». Соглашение с форвардом рассчитано на два года.

«Микаэль провёл сильные сезоны в КХЛ и долгое время выступал на высоком уровне. Его сильные стороны заключаются в его отличной игре и навыках передачи. Он также сильный хоккеист. Руохомаа будет помогать нам в игре с шайбой на всей площадке. Будет радостно развивать его и помогать делать дальнейшие шаги в его хоккейной карьере вместе с нами», — цитирует гендиректора «Лександа» Томаса Йоханссона официальный сайт клуба.

Последние два года нападающий выступал за новосибирскую «Сибирь». В прошлом сезоне форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 39 очков: забросил девять шайб и отдал 30 результативных передач.

Ранее форвард также выступал в КХЛ за «Нефтехимик».

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