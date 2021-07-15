Квартальнов: мне очень нравится система фарм-клуба «Монреаля», она даже близка к нашей

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, будет ли команда менять тактику после того, как многие игроки обороны покинули клуб.

«Мы проделали колоссальную работу. Да, появится много новых ребят, но они готовы играть так, как мы видим это. Команда будет чуть моложе. Да, кого-то из ушедших мы хотели оставить, не получилось, но мы не должны на этом зацикливаться. Хорошая команда тем и сильна, что идёт дальше, приобретает хоккеистов и движется к своим целям.

Джордан Уил? Он оставил очень хорошее впечатление. Знаете, у нас в лиге все игроки его уровня. Мы взяли хоккеиста, которого могли, — нам сложно пригласить звезду, они в НХЛ хотят играть. Мы сохранили нашу молодёжь, пригласили этих ребят. У Уила хороший возраст, он был ассистентом капитана «Лаваль Рокет». Мне очень нравится система фарм-клуба «Монреаля», она даже близка к нашей. Уил — один из первых игроков, которых мы подписали в межсезонье. А как будет дальше — покажет время», — цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».