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Квартальнов: в субботу провакцинируемся. Дело добровольное, кто не захочет — пожалуйста

Квартальнов: в субботу провакцинируемся. Дело добровольное, кто не захочет — пожалуйста
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о планах команды пройти вакцинацию.

«В субботу, я думаю, мы все провакцинируемся. Но это дело добровольное, кто не захочет – пожалуйста. Но, думаю, все получат прививочку», – цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2020/2021 «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил будущему чемпиону омскому «Авангарду» в семи матчах.

Начиная с сезона-2021/2022 казанцы будут проводить домашние матчи на канадской площадке.

В первом матче сезона «Ак Барс» дома сыграет с финским «Йокеритом» 2 сентября. Первая гостевая встреча состоится 10 сентября с «Витязем».

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