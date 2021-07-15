Московское «Динамо» приступило к подготовке к сезону, опубликовав тренировочные звенья

Московское «Динамо» приступило к тренировкам на базе в Новогорске.



Как сообщает официальный сайт клуба, после прохождения медосмотра по плану подготовки к сезону команду Алексея Кудашова ждут тренировки на родном льду в подмосковном Новогорске. Занятия будут носить втягивающий характер. 17 июля бело-голубые отправятся в Бор, где проведут 14 тренировочных дней.



«После прохождения медосмотра команде дали два выходных, чтобы прийти в норму после прививки от коронавируса. Сегодня в полном составе приступили к работе. Исключение сделано Оскару Линдбергу и Ивану Бочарову. Они играли на чемпионате мира, поэтому было принято решение дать им дополнительные дни отдыха. Сейчас состав пятерок носит немного экспериментальный характер. На них акцентировать внимание не стоит. Впереди много работы. В целом тренерский штаб доволен, в какой форме хоккеисты подошли к сборам», — сказал главный тренер команды Алексей Кудашов.



Отметим, что стали известны сочетания, в которых проходила первая тренировка «Динамо»:



Вратари: Еременко, Кузнецов, Моторыгин



1-я группа:

Черные: Галиев — Шипачев — Петунин, Миронов — Войнов;

Зеленые: Тринеев — Назаревич — Чебыкин, Чайковски — Зайцев;

Красные: Панкратов — Михайлов — Брызгалов, Ирицян — Прибыльский;



2-я группа:

Белые: Федоров — О. Зайцев — Тарасов, Педан — Сергеев;

Желтые: Рашевский — Ефремов — Игумнов, Волков — Мачулин,

Оранжевые: Муранов — Фисенко — Кулемин, Бойков — Аланов