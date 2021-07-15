Дрегер: «Торонто» разрешили агенту Хаймана вести переговоры с другими клубами НХЛ

Нападающий «Торонто» Зак Хайман может сменить клуб этим летом.



«Источники сообщает, что «Мэйпл Лифс» предоставили агенту Зака Хаймана Тодду Рейнолдсу разрешение на ведение переговоров с другими клубами НХЛ, чтобы исследовать возможность обмена прав на игрока», – сообщил в «твиттере» инсайдер Даррен Дрегер.



Срок контракта между форвардом и «Торонто» истекает в это межсезонье. Таким образом, Хайман может стать неограниченно свободным агентом. Отметим, что кэпхит в контракте Хаймана – $ 2,25 миллионов.



В прошедшем сезоне НХЛ 29-летний нападающий провёл 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 32 (15+17) очка при показателе полезности «+19». В плей-офф Хайман принял участие в семи играл и забросил одну шайбу при общей полезности «+2».

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