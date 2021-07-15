На первый подготовительный сбор «Спартака» отправилось 34 игрока

«Спартак» отправился на тренировочный сбор.



Как сообщает официальный сайт клуба, сегодня, 15 июля, команда под руководством Бориса Миронова отправилась на свой первый подготовительный сбор на базе «Пересвет» в Московской области. С 15 по 30 июля, в составе «Спартака» будут проходить подготовку 34 игрока (4 вратаря, 12 защитников и 18 нападающих).



Вратари: Оскар Данск, Алексей Красиков, Андрей Сковронский, Платон Задорожный.



Защитники: Яков Рылов, Дмитрий Вишневский, Михаил Мамкин, Олег Евенко, Тим Хеед, Семён Ручкин, Никита Соколов, Максим Афанасьев, Аким Тришин, Александр Никишин, Дмитрий Костенко, Алексей Егоров.



Нападающие: Сергей Широков, Йори Лехтеря, Вячеслав Солодухин, Дмитрий Кугрышев, Александр Авцин, Александр Хохлачёв, Максим Цыплаков, Илья Талалуев, Илья Баранов, Никита Язьков, Глеб Шашков, Владимир Бобылёв, Егор Круженков, Василий Пономарёв, Данил Авершин, Валентин Демченко, Антон Лазарев, Иван Дроздов.



Шведский новичок «Спартака», нападающий Эмиль Петтерссон присоединится к команде в ближайшее время. В завершении первого подготовительного сбора, 30 июля на базе в Пересвете запланирован товарищеский матч между «Спартаком» и «Химиком» из Воскресенска.