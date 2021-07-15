«Нефтехимик» представил новый тренерский штаб
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«Нефтехимик» представил новый тренерский штаб клуба.
«Как мы сообщали накануне, наша команда приступила к предсезонному сбору, который полностью пройдёт в Нижнекамске. Вашему вниманию представляем тренерский штаб “Нефтехимика», — сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.
Главный тренер команды — Олег Леонтьев. Помощниками наставника станут два специалиста — Марцел Озимак и Роберт Харисов. Тренер вратарей — Алексей Митрошин.
Тренером по общей физической подготовке остаётся Валерий Балабанов, а видеотренер — Игорь Макаров.
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. Первый матч Нефтехимика" в сезоне-2021/2022 состоится 2 сентября против «Куньлунь Ред Стар». Начало — в 16:00 мск.
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