«Нефтехимик» представил новый тренерский штаб клуба.



«Как мы сообщали накануне, наша команда приступила к предсезонному сбору, который полностью пройдёт в Нижнекамске. Вашему вниманию представляем тренерский штаб “Нефтехимика», — сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.



Главный тренер команды — Олег Леонтьев. Помощниками наставника станут два специалиста — Марцел Озимак и Роберт Харисов. Тренер вратарей — Алексей Митрошин.



Тренером по общей физической подготовке остаётся Валерий Балабанов, а видеотренер — Игорь Макаров.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. Первый матч Нефтехимика" в сезоне-2021/2022 состоится 2 сентября против «Куньлунь Ред Стар». Начало — в 16:00 мск.