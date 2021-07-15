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Фридман: «Флорида» выкупит контракт Яндла. Новый вызов для клуба и игрока

Фридман: «Флорида» выкупит контракт Яндла. Новый вызов для клуба и игрока
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Флорида Пантерз» выкупит контракт защитника клуба Кейта Яндла.

«Слышал, что «Флорида» будет выкупать контракт Кейта Яндла. С запретом на перемещение его не нужно выставлять на драфт отказов. Новый вызов для игрока и команды», — сообщил Фридман в «твиттере».

Контракт Яндла с кэпхитом в $ 6,35 млн рассчитан ещё на два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате Кит провёл 56 матчей и набрал 27 (3+24) очков. В плей-офф на его счету две результативные передачи в трёх встречах.

Напомним, в конце апреля Яндл провёл 915-й матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд, сыграв с «Каролиной Харрикейнз». Он обошёл по этому показателю Гарри Ангера и вышел на чистое второе место. Впереди располагается только рекордсмен Дуг Джарвис (964 матча в 1975-1987 годах).

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