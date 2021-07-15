«Нью-Джерси» подписали двухлетний контракт с Маклаудом

«Нью-Джерси Дэвилз» подписали контракт с нападающим Майклом Маклаудом, который находился в статусе ограниченно свободного агента.
Как сообщил генеральный директор «дьяволов» Том Фитцджеральд на официальном сайте клуба, игрок заключил двухлетнее соглашение на сумму $ 1,9 миллионов с кэпхитом $ 975 тыс. (сезон-2021/2022 — $ 950 тыс., 2022/2023 — $ 1 млн.).
В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 52 матчах, в которых набрал 15 (9+6) результативных баллов при показателе полезности "-12". Всего Маклауд сыграл в НХЛ в 85 матчах, набрав 20 (9+11) очков при общей полезности "-16".
Нападающий был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 12-м номером.
В прошедшем сезоне НХЛ «Дэвилз» заняли седьмое место в Восточном дивизионе и не сумели пробиться в плей-офф.
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