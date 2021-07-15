Хоккеисты ЦСКА начали проходить медосмотр перед стартом сезона

Хоккеисты московского ЦСКА начали проходить углублённый медицинский осмотр перед стартом предсезонных сборов.



«Mежду собой прикалываемся. Сейчас начнутся сборы и все показатели поменяются. После окончания сезона, я думаю, сбросил пару килограммов. Но с интенсивными тренировками боевой вес вернется. Сейчас врачи смотрят на наше физическое состояние. Этот этап важен, так как он показывает в какой форме ты подходишь к сборам», — отметил нападающий клуба Андрей Светлаков.



«Самое главное — мотор свой проверить. Вес – это то, за чем нужно следить. После длительного отпуска у меня замечательные ощущения. По всем ребятам успел соскучиться. Хорошо отдохнул, готов к работе. Сейчас пройдём медобследование и начнём подготовку к сезону.



Всё проверят, каждый специалист очень важен, тут уже не надо выбирать. Сейчас чувствую себя отлично — ничего не беспокоит», — заявил защитник ЦСКА Артём Сергеев.



Армейцы будут проходить обследование и тренироваться до конца месяца в Москве, а 1 августа отправятся на сбор в Минск.



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.