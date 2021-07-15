«Флорида» подписала трёхлетний контракт с Форслингом

«Флорида Пантерз» подписала трёхлетний контракт с защитником Густавом Форслингом.
«После присоединения к «Пантерз» в январе, Густав провёл отличный сезон, помогая оборонительной линии. Мы с нетерпением ждём, что он продолжит улучшать свою игру в нашем клубе», — заявил генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.
25-летний Форслинг провёл 43 матча за «Пантерз» в регулярном чемпионате-2020/2021, набрав 17 (5+12) очков при показателе полезности «+17». В плей-офф он принял участие в шести играх, где набрал 2 (1+1) результативных балла при общей полезности «+1».
Форслинг был выбран в пятом раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 126-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс». Также швед выступал за «Чикаго». Всего в НХЛ он провёл 165 матчей, набрав 44 (13+31) очка.
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