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Дюклер заключил трёхлетнее соглашение на $ 9 млн с «Флоридой»

Дюклер заключил трёхлетнее соглашение на $ 9 млн с «Флоридой»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Энтони Дюклер подписал трёхлетний контракт с клубом.

«В этом сезоне Энтони привнёс в наш клуб большую скорость и мастерство. Мы с нетерпением ждём, что он продолжит быть плеймейкером для нас на льду и важным членом нашей команды в целом. Мы очень рады, что он остаётся частью семьи «Пантерз» на долгие годы», — заявил генменеджер «Флориды» Билл Зито.

Кэпхит Дюклера составил $ 3 млн в год. Общая сумма сделки – $ 9 млн.

В регулярном чемпионате-2020/2021 форвард принял участие в 43 играх, в которых сумел набрать 32 (10+22) результативных балла при показателе полезности "+27". В плей-офф 25-летний хоккеист сыграл в шести встречах, не набрав очков при общей полезности "-3".

Дюклер был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ 2013 года в третьем раунде под общим 80-м номером.

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