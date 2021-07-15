Дюклер заключил трёхлетнее соглашение на $ 9 млн с «Флоридой»

Нападающий «Флориды Пантерз» Энтони Дюклер подписал трёхлетний контракт с клубом.
«В этом сезоне Энтони привнёс в наш клуб большую скорость и мастерство. Мы с нетерпением ждём, что он продолжит быть плеймейкером для нас на льду и важным членом нашей команды в целом. Мы очень рады, что он остаётся частью семьи «Пантерз» на долгие годы», — заявил генменеджер «Флориды» Билл Зито.
Кэпхит Дюклера составил $ 3 млн в год. Общая сумма сделки – $ 9 млн.
В регулярном чемпионате-2020/2021 форвард принял участие в 43 играх, в которых сумел набрать 32 (10+22) результативных балла при показателе полезности "+27". В плей-офф 25-летний хоккеист сыграл в шести встречах, не набрав очков при общей полезности "-3".
Дюклер был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ 2013 года в третьем раунде под общим 80-м номером.
- 15 июля 2021
-
20:31
-
20:11
-
19:57
-
19:45
-
19:19
-
18:59
-
18:38
-
18:21
-
18:09
-
18:02
-
17:52
-
17:36
-
17:10
-
16:55
-
16:36
-
16:26
-
16:12
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:05
-
14:53
-
14:30
-
14:14
-
13:55
-
13:11
-
12:45
-
12:29
-
12:18
-
11:53
-
11:23
-
10:00
-
09:36
-
08:40
-
08:25