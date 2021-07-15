Дюклер заключил трёхлетнее соглашение на $ 9 млн с «Флоридой»

Нападающий «Флориды Пантерз» Энтони Дюклер подписал трёхлетний контракт с клубом.



«В этом сезоне Энтони привнёс в наш клуб большую скорость и мастерство. Мы с нетерпением ждём, что он продолжит быть плеймейкером для нас на льду и важным членом нашей команды в целом. Мы очень рады, что он остаётся частью семьи «Пантерз» на долгие годы», — заявил генменеджер «Флориды» Билл Зито.



Кэпхит Дюклера составил $ 3 млн в год. Общая сумма сделки – $ 9 млн.



В регулярном чемпионате-2020/2021 форвард принял участие в 43 играх, в которых сумел набрать 32 (10+22) результативных балла при показателе полезности "+27". В плей-офф 25-летний хоккеист сыграл в шести встречах, не набрав очков при общей полезности "-3".



Дюклер был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ 2013 года в третьем раунде под общим 80-м номером.

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