«Чикаго» рассматривает возможность подписания Марка-Андре Флёри

«Чикаго Блэкхоукс» рассматривают возможность подписания нового голкипера.
Как сообщает издание The Athletic со ссылкой на источник в лиге, клуб может побороться за вратаря «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, у которого остался ещё один год по контракту.
«Чикаго» финансово может позволить себе кэпхит Флёри в $ 7 миллионов.
В прошедшем сезоне НХЛ 36-летний вратарь принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 26 побед, отыграл шесть матчей «на ноль», пропуская в среднем 1,98 шайбу за игру и имея процент отражённых бросков 92,8%. В плей-офф Флёри сыграл в 16 встречах, одержав победу в девяти из них, пропуская 2,04 шайбы за игру и имя коэффициент надёжности 91,8%.
Отметим, что голкипер в этом сезоне получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ.
- 15 июля 2021
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