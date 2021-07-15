The Athletic: «Вашингтону» интересен вариант с обменом Кузнецова на Тарасенко

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может покинуть команду в это межсезонье.
Как сообщает The Athletic, форвард может продолжить карьеру в «Вашингтоне». Сообщается, что предпочтительным вариантом для «Кэпиталз» является обмен Тарасенко на Евгения Кузнецова.
Однако, проблемой может стать контракт хоккеиста «Вашингтона». Он будет действовать ещё четыре сезона (у Тарасенко — два) с кэпхитом $ 7,8 миллионов, что на $ 300 тыс. больше, чем у Тарасенко.
В прошедшем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 41 матче в регулярном чемпионате, набрав в них 29 (9+20) очков при показателе полезности "+7". В плей-офф 29-летний форвард сыграл в трёх матчах, не совершив результативных действий.
Тарасенко участвовал в 24 играх в регулярном чемпионате, набрав 14 (4+10) очков при полезности "-7". В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.
- 15 июля 2021
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