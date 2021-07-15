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«Калгари» заключил однолетний контракт с Ритчи

«Калгари» заключил однолетний контракт с Ритчи
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«Калгари Флэймз» объявили о подписании контракта с нападающим Бреттом Ритчи.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с игроком заключено на один год. Зарплата составит $ 900 тыс.

Форвард пришёл в «Калгари» в январе 2021 года, подписав с клубом пробный контракт. В сезоне-2020/2021 Ритчи принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате, набрав в них 8 (4+4) результативных баллов при показателе полезности "-5".

Также 28-летний хоккеист выступал за «Даллас» и «Бостон». В 300 играх в НХЛ за свою карьеру нападающий набрал 68 (39+29) очков при общей полезности "-7". Также он принял участие в трёх играх плей-офф.

Ритчи был выбран во втором раунде драфта НХЛ 2011 года под общим 44-м номером.

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