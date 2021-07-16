Марковин: в «Югре» ставится атакующий хоккей, а в КХЛ клубы 2-го эшелона играют попроще

Нападающий «Югры» Дмитрий Марковин рассказал о переходе в клуб из Ханты-Мансийска, а также поделился мнением о разнице стилей клубов ВХЛ и КХЛ.



«У меня были два предложения из КХЛ, но с просмотровыми условиями. А вот несколько ведущих клубов ВХЛ вышли с полноценными контрактами, из них сразу выбрал «Югру».



«Югра» — действующий чемпион ВХЛ, клуб с надёжной репутацией и интересным стилем игры. С детства знаю как одного из самых надежных и жёстких защитников России генерального менеджера «Югры» Сергея Гусева, да и на матчи Вадима Епанчинцева, ныне главного тренера Ханты-Мансийска, тоже ходил ещё мальчишкой. Мне импонирует, что в «Югре» ставится атакующий и комбинационный хоккей, в нем ты растёшь как профессионал.



В КХЛ клубы второго эшелона стараются играть попроще, всем нужен результат. Интенсивность игры высокая, многие действуют от обороны, через забросы, а не через пас. Также есть ставка на легионеров, вот они не в жёстких схемах, руки где-то развязаны. В отличие от игроков третьих-четвёртых звеньев», — приводит слова Марковина Russia-Hockey.