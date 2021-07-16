Марковин: в «Югре» ставится атакующий хоккей, а в КХЛ клубы 2-го эшелона играют попроще

Нападающий «Югры» Дмитрий Марковин рассказал о переходе в клуб из Ханты-Мансийска, а также поделился мнением о разнице стилей клубов ВХЛ и КХЛ.
«У меня были два предложения из КХЛ, но с просмотровыми условиями. А вот несколько ведущих клубов ВХЛ вышли с полноценными контрактами, из них сразу выбрал «Югру».
«Югра» — действующий чемпион ВХЛ, клуб с надёжной репутацией и интересным стилем игры. С детства знаю как одного из самых надежных и жёстких защитников России генерального менеджера «Югры» Сергея Гусева, да и на матчи Вадима Епанчинцева, ныне главного тренера Ханты-Мансийска, тоже ходил ещё мальчишкой. Мне импонирует, что в «Югре» ставится атакующий и комбинационный хоккей, в нем ты растёшь как профессионал.
В КХЛ клубы второго эшелона стараются играть попроще, всем нужен результат. Интенсивность игры высокая, многие действуют от обороны, через забросы, а не через пас. Также есть ставка на легионеров, вот они не в жёстких схемах, руки где-то развязаны. В отличие от игроков третьих-четвёртых звеньев», — приводит слова Марковина Russia-Hockey.
- 16 июля 2021
-
09:01
-
08:36
-
08:24
-
04:13
- 15 июля 2021
-
23:24
-
23:12
-
22:41
-
22:20
-
21:53
-
21:26
-
20:59
-
20:31
-
20:11
-
19:57
-
19:45
-
19:19
-
18:59
-
18:38
-
18:21
-
18:09
-
18:02
-
17:52
-
17:36
-
17:10
-
16:55
-
16:36
-
16:26
-
16:12
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:05
-
14:53
-
14:30
-
14:14