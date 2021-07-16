Серавалли: «Рейнджерс» могут обменять Георгиева, у которого остался год по контракту

Инсайдер Фрэнк Серавалли поделился информацией, касающейся российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева.
«Ещё один молодой вратарь, потенциально доступный для обмена, — Александр Георгиев. Генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри сообщил командам, заинтересованным в голкипере, что в сделку необходимо будет включить пик первого раунда драфта.
Контракт Георгиева истекает следующим летом, всё это время он будет находиться в качестве ограниченно свободного агента. Зарплата игрока составляет $ 2,4 миллиона. «Рейнджерс» не спешат. Обмен может стать отличным исходом для Друри, поскольку Игорь Шестёркин освобождён от драфта расширения», — приводит слова Серавалли Daily Faceoff.
В прошедшем сезоне НХЛ Георгиев сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата, выиграв восемь из них, пропуская в среднем 2,71 шайбы и имея процент отражённых бросков 90,5%.
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